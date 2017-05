Zell am See: 21-Jähriger ausgeraubt

Im Stadtgebiet von Zell am See (Pinzgau) ist Montagfrüh ein 21-jähriger Deutscher von zwei Unbekannten ausgeraubt und verletzt worden. In Hallein (Tennengau) endete ein Streit um ein Kind mit einem Verletzten.

Ein 21-jähriger Deutscher ist Montagfrüh im Stadtgebiet von Zell am See (Pinzgau) von zwei Unbekannten ausgeraubt und verletzt worden. Die Täter schlugen auf den Mann ein. Als dieser am Boden lag nahmen die zwei Unbekannten lose verwahrtes Bargeld aus einer Sakkotasche und flüchteten. Die Fahndung nach den unbekannten Räubern brachte bisher kein Ergebnis.

In Hallein wurde Sonntagabend ein ebenfalls 21-Jähriger bei einem Streit um ein Kind verletzt. Ein 23-jähriger Mann hatte seinen Sohn bei seiner früheren Freundin abholen wollen. Weil der Vater stark alkoholisiert war, rief die Frau einen 21-jährigen Freund zu Hilfe. Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, dabei wurde der 21jährige verletzt. Ein beim Vater des Kindes durchgeführter Alkotest beim Vater des Kindes ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Der Mann wird angezeigt, zudem wurde gegen ihn ein Betretungsverbot ausgesprochen.

