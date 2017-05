Prozess wegen Geldwäsche

Wegen des Vorwurfs der Geldwäsche stehen am Dienstag elf Albaner in Salzburg vor Gericht. Sie sollen Teil einer Bande sein, die billige Waren angeboten und dafür Geld kassiert, aber nie etwas geliefert hat. Es gibt hunderte Opfer in etlichen Ländern.

172.000 Euro Gesamtschaden und 339 Geschädigte in 15 Ländern: Das sind die Zahlen bei diesem Fall von mutmaßlicher Geldwäsche. Den elf Albanern im Alter zwischen 21 und 38 Jahren wird vorgeworfen, mit gefälschten Meldezetteln auch bei Salzburger Banken Konten eröffnet zu haben. Sie haben dann als Finanzverwalter ihrer betrügerischen Komplizen gehandelt. Diese Hintermänner haben über die Internet-Verkaufsplattform Amazon Marketplace Waren aller Art besonders billig angeboten.

Die Bezahlung durfte laut Anklage nur über diese neu eingerichteten Konten abgewickelt werden. Die gutgläubigen Kunden haben die besonderen Schnäppchen bezahlt, die Waren wurden jedoch nie geliefert. Verkäufer auf Amazon Marketplace sind vom Mutterkonzern Amazon unabhängig.

Gerichtsverfahren könnte langwierig werden

Dabei warnt Amazon explizit, niemals direkt an einen Marketplace-Verkäufer Geld zu überweisen. Die deutsche Stiftung Warentest hatte zuletzt im November 2016 zu Beginn des Weihnachtsgeschäfts vor betrügerischen Angeboten bei Amazon marketplace gewarnt. Wer dort bestelle, sei sein Geld los.

Besonders günstige Preise müssten kritisch hinterfragt werden. Damit konfrontiert, sagte ein Amazon-Sprecher, unzulässige Angebote würden sofort entfernt, wenn das Unternehmen davon erfahre. Das Gerichtsverfahren gegen die elf Albaner dürfte langwierig werden: Zumindest die ganze Woche zwischen 2. und 6. Mai, aber auch die Woche danach, könnte weiterverhandelt werden. Den Angeklagten drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis.