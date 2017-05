Maifeiern von Salzburger SPÖ und FPÖ

In der Stadt Salzburg hat die Salzburger SPÖ ihre traditionelle Maifeier zum Wahlkampf-Auftakt gemacht. Nach vier Jahren in der Opposition wolle die SPÖ wieder in die Regierung. Die FPÖ hatte ihre Maifeier bereits am Sonntag abgehalten.

Die Europahymne, Beethovens Ode an die Freude, eröffnete am Staatsfeiertag die traditionelle SPÖ-Maifeier im Garten der Arbeiterkammer in Salzburg vor rund 300 Besuchern. Zu Bier, Würstel und Brezen schwörte dann Gerald Forcher, Landeschef der roten Gewerkschafter und personelle Nachwuchshoffnung, die Partei auf den Wahlkampf für die kommende Landtagswahl ein.

„Die SPÖ muss von der Opposition zurück auf die Regierungsbank. Denn nur so können wir die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bestmöglich umsetzen“, betonte Forcher.

Steidl: „In Salzburg herrscht Stillstand“

Dann rechnete SPÖ-Landesparteichef Walter Steidl mit allen anderen Parteien im Landtag ab und fand dabei kein gutes Haar an den politischen Mitbewerbern. „In diesem Land wird nichts entschieden und nichts gestaltet. Es herrscht Stillstand, der nur ab und zu unterbrochen wird, wenn ein Jubiläum zu feiern oder die eine oder andere Ehrung durchzuführen ist“, kritisierte Steidl.

ORF

Den Weg zurück in die Landesregierung will die SPÖ mit alten sozialdemokratischen Forderungen wie Mindestlöhnen, gratis Kinderbetreuung und mehr Verteilungsgerechtigkeit schaffen.

FPÖ-Maifeier bereits am Sonntag abgehalten

Die Salzburger FPÖ hat ihre Maifeier bereits am Sonntag beim Kuglhof in der Stadt Salzburg abgehalten. Mit Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer gab dabei es prominenten Besuch. Auch die Freiheitlichen nutzten die Feier als inoffiziellen Wahlkampf-Auftakt für die Landtagswahl 2018.

„Wir haben das richtige Weltbild“ dröhnte es dabei beim Einzug der FPÖ-Granden ins Bierzelt aus den Lautsprechern. Mehrere hundert Anhänger waren gekommen. Andreas Reindl, Bürgermeisterkandidat der Freiheitlichen für die Stadt Salzburg, nutzte das Maifest für eine Abrechnung mit der Stadtregierung.

„Stadtregierung Kopieranstalt freiheitlicher Ideen“

Diese habe sich zur Kopieranstalt freiheitlicher Ideen entwickelt, kritisierte Reindl und nannte als Beispiele unter anderem das 365 Euro-Jahresticket sowie das Alkhoholverbot am Hauptbahnhof.

ORF

Er sehe für die Salzburger FPÖ bei der Landtagswahl gute Chancen, denn die neue Obfrau Marlene Svazek leiste gute Arbeit - da würden sich einige gut anhalten müssen, sagte der bei der Präsidentschaftswahl unterlegene Norbert Hofer. Svazek geht mit der Parole „Frau mit Power statt Haslauer“ in den Wahlkampf. Die Landtagswahl ist für Mai 2018 geplant.