Philipp Eng feiert ersten Sieg in GT-Masters Serie

Autorennfahrer Philipp Eng aus Wals (Flachgau) hat am Wochenende - gemeinsam mit seinem Teamkollegen Ricky Collard (Großbritannien) - seinen ersten Sieg in der GT-Masters Serie gefeiert.

Der 27-Jährige holte in Oschersleben (Deutschland) mit dem BMW M6 des Freilassinger Schnitzer Teams im Qualifying die Pole-Position und sorgte in der ersten Rennhälfte für den entscheidenden Vorsprung. Teamkollege Ricky Collard aus Großbritannien steuerte das Auto dann zum ersten Sieg. BMW-Schnitzer führt damit nach zwei Läufen des GT-Masters auch in der Teamwertung.