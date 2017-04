Neuer Einsiedler hat Klause bezogen

In Saalfelden (Pinzgau) hat der neue Einsiedler am Palfen am Sonntag seine Klause bezogen. Erstmals ist es kein Österreicher, der neue Einsiedler Stan Vanuytrecht kommt aus Belgien. Er wurde aus 50 Bewerbungen ausgewählt.

Die monatelange Suche nach dem neuen Einsiedler hatte ja international für Schlagzeilen gesorgt. Sogar Bewerbungen sogar aus Indien und den USA waren in Saalfelden eingelangt. Der Weg zur Einsiedelei am Palfen ist steil. Der Belgier Stan Vanuytrecht will ihn gehen.

Als neuer Einsiedler am Palfen wolle er für Menschen in schwierigen Lebenslagen und ihre Probleme da sein und vor allem zuhören, betont Stan Vanuytrecht. „Manchmal wissen die Leute nicht mehr, wie sie anderen zuhören sollen. Genau das möchte ich hier machen - nur zuhören und nicht urteilen.“

„Leben als Einsiedler schreckt mich nicht“

Zuhören hat Stan Vanuytrecht in seinem bewegten Leben gelernt. Er war Soldat der belgischen Luftwaffe, hat Topographie studiert, hat als Vermessungsingeneur gearbeitet, als Sanitäter und Krankenpfleger und als Trauerbegleiter - seit zwei Jahren ist er geweihter Diakon. Das Leben als Einsiedler schrecke ihn nicht, sagt Stan Vanuytrecht.

„Ich lebe schon seit 17 Jahren alleine und hatte auch in Belgien nicht viel Luxus. Den brauche ich auch nicht. Das Gas für die Gaslampe und das Holz zum Heizen werden ja hinauf gebrcht. Es gibt also kein Problem.“

33. Einsiedler am Palfen

Stan Vanuytrecht ist der 33. Einsiedler am Palfen. Mehr als 50 Interessenten aus der ganzen Welt, sogar aus Indien,Tailand, Australien und den USA hatten sich dafür beworben, bestätigt der Pfarrer von Saalfelden, Alois Moser. Dass die Wahl auf Stan Vanuytrecht fiel, dürfte eine gute Entscheidung gewesen sein. Bereits die Schlüsselübergabe war geprägt von Herzlichkeit.

Vorgänger Thomas Figlmüller hat auch noch einige Ratschläge für seinen Nachfolger. „Er muss nicht direkt Seelsorger sein und auch nicht der verlängerte Arm des Tourismusverbandes. Er muss einfach da sein, nicht zuletzt auch für sich selber, und sein Ohr Richtung Himmel erheben. Und er soll natürlich auch da sein für die Menschen, die kommen“, sagt Figlmüller. Das internationale Interesse an der Einsiedelei am Palfen wird künftig wohl auch Pilger aus anderen Ländern in den Pinzgau nach Saalfelden locken.

