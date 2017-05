Straftaten sollten schnelle Abschiebung bringen

Durch Straftaten in der Nacht auf Sonntag wollte ein 27-jähriger Somalier seine Abschiebung erzwingen. Der Mann wurde zwar angezeigt - ob sich sein Wunsch erfüllt, scheint aber mehr als fraglich.

Zunächst weigerte sich der Somalier, den Fuhrlohn für eine Taxifahrt zu bezahlen. Danach schlug er die Glastür einer Hilfsorganisation ein. In beiden Fällen gab er gegenüber der Polizei an, wieder in sein Heimatland zurück zu wollen. Der Mann habe allerdings bereits einen Aufenthaltstitel und ist damit kein Asylwerber mehr, heißt es dazu von der Polizei. Auch sei eine Abschiebung wegen geringer Delikte fraglich. Die Beamten hoben eine Sicherheitsleistung ein und zeigten den 27-Jährigen an.