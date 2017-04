Alternative Schule unterrichtet mit Tieren

Auf Unterricht mit Tieren setzt eine kleine alternative Schule am Gaisberg in der Stadt Salzburg. 20 Schüler- vom Volkschulalter bis zur Vollendung der Schulpflicht werden in kleinen Gruppen nach Waldorf-Lehrplan unterrichtet.

Bei Wind und Wetter starten die Schüler täglich ab 7.30 Uhr morgens mit der Stallarbeit. Alle packen mit an und umsorgen die Tiere. Dann wird zum Beispiel selbst gemolkene Milch für die Herstellung von Lebensmitteln weiter verarbeitet, schildert der 13-jährige Simon. „Frischkäse machen und, Brot selbst zu backen - das sind die Dinge, die wir am meisten gelernt haben“, schildert Simon.

Neben viel körperlicher Bewegung und handwerklicher Arbeit wird auch der gesamte Lehrplan wie jener von öffentlichen neuen Mittelschulen unterrichtet. Möglich ist das wegen der geringen Schüleranzahl und der freieren Waldorf-Unterrichtsmethoden - das mache die Schüler auch aufnahmefähiger, betont Dieter Reiser, einer der Pädagogen an der Schule.

„Wechsel von drinnen und draußen stärkt Verstand“

„Es muss immer ein Wechsel bestehen zwischen nach innen gehen, also Konzentration, und dann wieder nach außen gehen. Es ist wie ein Atmen, und dieses Atmen haben wir hier in vorzüglicher Weise: Wir kommen her, sind zuerst draußen tätig und können uns danach drinnen viel besser auf Dinge konzentrieren, die den Verstand betreffen.“

Kritik von außen, dass es Kinder, die hier zur Schule gehen, schwer hätten, dem Leistungsdruck standzuhalten, wenn sie später in weiterführende Schulen gehen, lässt die Landwirtin und Leiterin der Schule, Manuela Radauer, nicht gelten.

„Alle Schüler werden ihren Weg machen“

„Wir hatten schon alle Varianten - ein Schüler hat danach eine HTL besucht, manche haben Fachschulen besucht und wieder andere haben eine Lehre absolviert. Durch die Erfahrungen, die die Schülerinnen und Schüler bei uns machen, kennen sie ihre Stärken und Schwächen. Deshalb werden alle ihren richtigen Weg finden“, betont Radauer.

Rund 300 Euro beträgt das Schulgeld - manche Eltern wären bereit, auch mehr zu bezahlen, heißt es. Gedeckt seien dadurch allerdings ausschließlich die Gehälter von vier Lehrpersonen. Strom und Heizkosten würden zur Gänze vom Bauernhof getragen, betont dessen Besitzer, der Landwirt und Landschaftsgärtner Josef Radauer.

„Ehrenamtliches Projekt mit viel Idealismus“

„Es ist wirklich eine sehr ehrenamtliche Geschichte, die wir da machen. Anders würde es auch nicht gehen. Denn man kann nicht einfach irgendeinen Hof nehmen, daneben eine Schule hinstellen und dann funktioniert das Ganze. Das würde nicht gehen. Es gibt zwar ein Rezept, dass es geht. Aber wenn man es macht, ist es schon sehr aufwändig und erfordert viel Idealismus.“

Mit ihrer Privatschule, möchte das Ehepaar Radauer andere Pädagogen motivieren, die selbst auch ein eigenes Alternativschulmodell anbieten möchten. Die Nachfrage sei jedenfalls sehr groß - derzeit stünden 20 Schüler auf der Warteliste, betonen Josef und Manuela Radauer.