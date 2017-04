Landestheater plant Komödienfestival

Das Salzburger Landestheater plant für September 2017 ein Komödien-Festival. Mit einem Schreibwettbewerb werden deshalb nun neue Stücke gesucht. Schriftsteller und Laien können sich an dem Bewerb beteiligen.

Eingereicht werden können komplett fertige Komödien, aber auch Entwürfe oder einzelne Szenen. Als Gage winkt ein Stückvertrag am Landestheater. Der Titel des Festivals lautet „Die Freiheit des Lachens“. Vorbilder könnten Stücke aus Frankreich oder Großbritannien sein.

„Wir wollen damit zeigen, dass es möglich ist, intelligentes und zugleich unterhaltsames Theater zu machen“, sagt dazu der Intendant des Salzburger Landestheaters, Carl Philip von Maldeghem.

Jury aus Experten und Publikum bewertet

Auch mit einigen Szenen und einem Stückentwurf kann man teilnehmen. Die zehn besten Einsendungen werden an drei Abenden als Lesung vorgestellt. Bewerten werden sie einerseits Fachleute - so hätten Gregor Seberg und Andreas Vitasek bereits zugesagt, betont Carl Philip von Maldeghem. „Zudem gibt es auch eine Publikumsjury. Und beide gemeinsam werden dann denjenigen oder diejenige küren, die den interessantesten Text geschrieben hat.“

Das beste Stück wird dann auch in den Spielplan des Landestheaters aufgenommen - dem Autor oder der Autorin winken ein Stückvertrag und Tantiemen. Einsendeschluss ist der 31. Mai. Texte können per E-mail an die Adresse lachen@salzburger-landestheater.at geschickt werden.

Links: