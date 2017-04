Gewaltexzesse unter Nachtschwärmern

Aus der Nacht auf Sonnntag meldet die Salzburger Polizei mehrere Auseinandersetzungen unter Nachtschwärmern. Schauplätze waren Wals-Siezenheim (Flachgau), Hallein (Tennengau) und Kaprun (Pinzgau).

Auf einem Parkplatz in Wals-Siezenheim sind ein 21-jähriger Bosnier und ein 24-jähriger Kroate aneinandergeraten. Der Bosnier besprühte einen Kontrahenten mit Pfefferspray und versetzte dem Mann anschließend mehrere Tritte. Auch in Kaprun schlugen zwei Lokalgäste - einer aus Ungarn, einer aus Österreich - aufeinander ein. In Hallein hat schließlich noch ein 31-jähriger Betrunkener einen Türsteher mit einem Klappmesser bedroht. Der Mann wird angezeigt.