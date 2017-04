Mit 1,88 Promille Unfall versursacht

In Lamprechtshausen (Flachgau) hat eine betrunkene 28-jährige Autolenkerin Freitagnachmittag einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei wurde der Lenker eines Kleinlastwagens verletzt.

Die Frau rammte mit ihrem Wagen ein anderes Kfz. Die mit 1,88 Promille alkoholisierte Lenkerin hatte beim Abbiegen einen entgegenkommenden Klein-Lkw übersehen. Dessen Lenker wurde durch den Zusammenstoß an den Beinen verletzt und musste in das Krankenhaus in Oberndorf (Flachgau) gebracht werden. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt. Die alkoholisierte Lenkerin musste ihren Führerschein der Polizei übergeben.