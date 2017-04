Salzburger Großfirmen auf Expansionskurs

Mehrere Großfirmen in Salzburg melden ein starkes Wirtschaftswachstum und kündigen an, zu expandieren. Der international tätige Kranhersteller Palfinger zum Beispiel meldete alleine in diesem Jahr ein Wachstum von 13 Prozent.

Der Umsatz von Palfinger betrug in den ersten drei Monaten dieses Jahres 361 Millionen Euro, das entspricht einem Plus von mehr als 13 Prozent. Auslöser dieser Zahlen sind erfolgreiche Geschäfte im Geschäftsgebiet Europa, Naher Osten und Afrika sowie in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion.

10.000 Mitarbeiter weltweit bei Kranhersteller

Palfinger kaufte zudem mehrere Firmen für Schiffskräne, auch dadurch konnte der Umsatz gesteigert werden - mehr dazu in: Palfinger investiert in Seefahrt-Industrie (salzburg.ORF.at; 27.7.2016).

Zudem sei die Auftragslage gut, heißt es aus der Konzernzentrale in Bergheim (Flachgau). Die Geschäftsleitung rechnet auch im weiteren Verlauf dieses Jahres mit Umsatzsteigerungen. Palfinger beschäftigt weltweit rund 10.000 Mitarbeiter und erzielte zuletzt einen Gesamtumsatz von 1,3 Milliarden Euro.

Spar verkaufte Waren im Wert von 14 Milliarden Euro

Der Lebensmittelkonzern Spar hob in seiner Jahresbilanz 2016 die hohen Investitionen hervor. So flossen alleine 600 Millionen Euro in neue Standorte und Modernisierungen von Lebensmittelmärkten, Einkaufszentren und Produktionsbetriebe. Auch heuer werde man wieder eine ähnlich hohe Summe investieren, zum Beispiel werde man in Kroatien 62 Billa-Filialen übernehmen. An mehr als 3.000 Standorten in Österreich und in sieben weiteren Nachbarländern verkaufte der Lebensmittelkonzern im vergangenen Jahr Waren im Wert von knapp 14 Milliarden Euro. Der Lebensmittelriese beschäftigt alleine in Österreich 42.000 Menschen.