Seniorenheim: Gemeinden fordern höhere Tarife

Die Gemeinden wollen höhere Tarife in Seniorenheimen durchsetzen. Auslöser sind die steigenden Kosten im Sozialbereich. Das Land und die Gemeinden teilen sich die Ausgaben je zur Hälfte. Auf Dauer sei das aber nicht finanzierbar.

Wenn Menschen in Seniorenheime ziehen, dann zahlen beim Großteil der Bewohner das Land und die Gemeinden mit. Bei mehr als 70 Prozent kommen die Steuerzahler dafür auf, dass sämtliche Kosten gedeckt werden. Die Fälle, bei denen das Minus durch Steuereinnahmen gedeckt wird, nahmen in den vergangenen zehn Jahren stark zu.

Gemeinden: Ausgaben laufen aus dem Ruder

Immer öfter übergeben ältere Menschen vor ihrem Umzug in ein Heim ihr Vermögen an die Erben. In Folge hat der Staat keinen Zugriff mehr auf die Vermögenswerte. Salzburgs Gemeinden protestieren gegen die steigenden Sozialausgaben und fordern deshalb höhere Seniorenheimtarife. „Wir haben mehr Personal, wir haben besser qualifiziertes Personal und daher auch höhere Personalkosten. Wenn ich mir die Kosten anschaue, dann laufen uns diese aus dem Ruder“, sagte Günther Mitterer, Präsident des Salzburger Gemeindeverbandes (ÖVP).

Salzburg mit niedrigsten Seniorenheimtarifen

Die Kosten für ein Zimmer in einem Seniorenheim in den Gemeinden liegen pro Monat zwischen knapp 1.200 Euro und 3.540 Euro in der höchsten Pflegestufe. Immer mehr Senioren brauchen aufwändige Betreuung, dadurch steigen laut Mitterer auch die Kosten. Das Land zeigte sich am Freitag diesbezüglich verhandlungsbereit.

„Die Forderung, dass wir die Seniorenwohnhaustarife erhöhen, ist berechtigt. Wir verhandeln hier in einer Arbeitsgruppe, weil es richtig ist, dass wir in Salzburg die niedrigsten Tarife in ganz Österreich haben und einige Gemeinden deshalb Probleme haben, dass ihre Seniorenwohnhäuser Abgänge produzieren“, sagte der zuständige Soziallandesrat Heinrich Schellhorn (Die Grünen).

Nichtsdestotrotz würde jeder Euro einer Tariferhöhung das Budget vom Land und der Gemeinden belasten, weil für jene Bewohner, die kein Vermögen mehr besitzen, der Steuerzahler aufkommen muss. Aus diesem Grund verhandeln Land und Gemeinden über ein gesamtes Paket zum Sozialbudget, das spätestens im Juni geschnürt sein soll.