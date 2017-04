Wintereinbruch sorgt für Verkehrschaos

Nach dem überraschenden Wintereinbruch haben zahlreiche hängengebliebene Fahrzeuge ein Verkehrschaos auf der Tauernautobahn und den Landesstraßen verursacht. Schon in der Nacht musste die Tauernautobahn gesperrt werden. Auch die Einhausung Flachau ist immer wieder gesperrt.

Wegen starkem Schneefall gerieten Freitagnacht zahlreiche Pkws und Lkws bei der Anfahrt zum Tauerntunnel auf der Schneefahrbahn ins Rutschen oder blieben hängen. Nachdem ein gefahrloses Vorbeikommen an den hängengebliebenen Fahrzeugen nicht mehr möglich war, musste die Tauernautobahn gegen 2.30 Uhr zwischen Zederhaus und Flachau in beide Fahrtrichtungen für eine Stunde gesperrt werden. Wegen dem anhaltendem Schneefall musste Freitagvormittag auch die Einhausung Flachau auf der A10 immer wieder gesperrt werden.

Rutschgefahr wegen Sommerreifen

Die Kombination aus dichtem Schneefall und Sommerreifen führte seit den Nachtstunden zu den Verkehrsbehinderungen. An mehreren Unfallstellen auf Landesstraßen und auf der Tauernautobahn war es Freitagvormittag nicht mehr möglich an den Autos vorbeizufahren.

Wintereinbruch überrascht Räumdienst

Die Mitarbeiter der ASFINAG sind seit den Morgenstunden mit allen verfügbaren Fahrzeugen im Einsatz. "Wir waren schon in der Nacht seit zwei Uhr im Einsatz, ab sieben Uhr Früh dann mit allen verfügbaren Fahrzeugen, aber es schneit einfach zu stark. Ich arbeite jetzt zwölf Jahre im Räumdienst, aber so ein später Wintereinbruch und so massiv ist mir nicht in Erinnerung, sagte Johann Mußbacher, Leiter der Straßenmeisterei.

Die Räumfahrzeuge sind auch Freitagnachmittag noch im Dienst. Den Meteorologen zufolge steigt die Schneefallgrenze im Laufe des Tages zwar wieder auf etwa 900 Meter, allerdings nur sehr langsam.