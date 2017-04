Galerist Ropac expandiert nach London

Der Salzburger Galerist Thaddaeus Ropac expandiert nach Londen. Ropac zählt zu den großen Händlern am internationalen Kunstmarkt, mit Galerien in Salzburg und in Paris. Für die Galerie in London wählte der Kunstkenner eine ehemalige Bischofsresidenz.

Im denkmalgeschützten Ely House, einer ehemaligen Bischofsresidenz im noblen Mayfair Viertel in London, präsentiert Thaddaeus Ropac zeitgenössische Kunst und historische Werke. Für angesehene Galerien aus aller Welt ist London ein unverzichtbarer Standort. Ropac ließ hierfür die Räumlichkeit der ehemaligen Bischofsresidenz restaurieren.

In der Eröffnungsausstellung zeigt der Kunstkenner unter anderem Werke des Bildhauers und Aktionskünstlers Joseph Beuys. Die Konkurrenz in London ist groß, der Wahl-Pariser will deshalb mit Ausstellungen auffallen, die in London bisher vernachlässigt wurden und auch junge Künstler unterstützen, die bisher in London keine Vertreter hatten . „Wo viel auf hohem Niveau angeboten wird, da muss man sich natürlich noch mehr anstrengen, um in diesem Pool von Kreativität aufzufallen. Das ist eine Herausforderung, die ich gerne annehme“, sagte Thaddaeus Ropac.

Umbau der Bischofsresidenz während Brexit

Während Ropac die Galerie in London umbauen ließ, stimmte Großbritannien für den Brexit. Der Kunsthändler ließ sich dadurch aber nicht verunsichern. Das London-Projekt wegen des Brexits zu stornieren, schloss der Salzburger Galerist aus. „Weil ich einfach glaube, dass die Kunstwelt außerhalb dieser geopolitischen Grenzen funktioniert. Sammler, Künstler oder Kuratoren agieren außerhalb nationaler Grenzen“, betonte Ropac.

Internationale Gäste zeigten sich beeindruckt

Die Galerieeröffnung wurde in der Londoner Kunstszene mit Spannung erwartet. Sammler und Kuratoren zeigten sich nach der Eröffnungsausstellung begeistert. „Im Eingang des Gebäudes vermutet man nicht, was dann dahinter kommt. Schon alleine dieser Aspekt korrespondiert mit der zeitgenössischen Kunst, dass man entdecken muss und selber aktiv werden muss“, so beschrieb Kunstsammler Rüdiger Horstmann die Ausstellung.

Thaddaeus Ropac kündigte trotz der Expansion nach London an, seinen Lebensmittelpunkt auch weiterhin in Paris zu haben.

