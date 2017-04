Erstickungsgefahr: Smoothie zurückgerufen

Wegen möglicher Verunreinigung durch ein Plastikteil sind in Deutschland Smoothies der Salzburger Firma „innocent“ zurückgerufen worden. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Möglicherweise sei ein Fremdkörper in Form eines Plastikteils in das gemixte Getränk aus Obst und Gemüse geraten. Österreich sei nicht betroffen, teilt das in Salzburg ansässige Unternehmen mit.

Bestimmte Charge betroffen, Erstickungsgefahr

Einer Mitteilung zufolge ist in Deutschland die Charge „innocent Super Smoothie Antioxidant“ 360 Milliliter mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 27. Mai betroffen. Die Firma rät vom Verzehr des Smoothies wegen Erstickungsgefahr ab. Die größeren Flaschen des Getränks sollen unbedenklich verzehrt werden können.