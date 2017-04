Grüne präsentieren Kampagnenplakate

Salzburgs Landesgrüne haben ihre erste Plakatkampagne seit der Landtagswahl 2013 präsentiert. Geplant war die Aktion bereits vor einem Jahr, dann aber machte den Grünen die Bundespräsidentenwahl einen Strich durch die Rechnung.

Wegen der Bundespräsidentenwahl mit Wahlwiederholung und Verschiebung starteten die Grünen ihre Plakatkampagne erst am Donnerstag, anstatt wie geplant schon 2016. In den kommenden vier Wochen stellt die Partei im gesamten Bundesland Plakate mit Landessprecherin Astrid Rössler auf.

Grüne wollen mit Herz, Verstand und Mut punkten

Die aktuellen Plakate wurden in drei Ausführungen erstellt. Sie zeigen die Grüne Landeschefin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Rössler auf dem Fahrrad, einmal mit einer Frau in einem Park und einmal mit Rucksack auf dem Gaisberg. Auf den Plakaten verwendet die Partei die Slogans: Salzburg hat Herz, Salzburg hat Hirn, Salzburg hat Mut. Mit der Plakatkampagne will die Partei unterstreichen, dass sie in der Landespolitik heiß umstrittene Themen angepackt hat. „Mut bedeutet für uns Dinge zu tun, weil wir davon überzeugt sind, dass sie fachlich und sachlich notwendig und richtig sind. Auch wenn wir wissen, dass man dafür Kritik einstecken werde müssen“, sagte der Grüne Landesgeschäftsführer Rudi Hemetsberger.

Kampagne ist kein vorgezogener Wahlkampfauftakt

Die Plakatkampagne ist kein vorgezogener Wahlkampfauftakt, beteuerte Geschäftsführer Hemetsberger. Die Aktion war bereits für 2016 vorgesehen. Der Wahlkampf werde frühestens im Jänner 2018 beginnen. Laut Hemetsberger ist der Erhalt der Regierungsbeteiligung das große Wahlziel. Die Plakatkampagne der Grünen kostet rund 50.000 Euro.