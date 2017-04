Pongauer stirbt bei Verkehrsunfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bad Hofgastein (Pongau) ist Donnerstagnacht ein junger Mann ums Leben gekommen. Der Mann ist auf der Gasteiner Straße mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Holzzaun geprallt.

Aus bisher unbekannter Ursache verlor der Pongauer auf der Gasteiner Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Beim Aufprall gegen einen Holzzaun bohrten sich Latten in das Fahrzeug und trafen auch den Lenker. Dieser erlitt dabei tödliche Verletzungen. Trotz raschem Eintreffen der Feuerwehr Bad Hofgastein konnte dem jungen Mann nicht mehr geholfen werden, er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. „Wir waren binnen kürzester Zeit an der Unfallstelle, haben dem Verunfallten aber leider nicht mehr helfen können. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen“, sagte Rupert Sendlhofer, Einsatzleiter der Feuerwehr Bad Hofgastein.

A. Klement

Sachverständiger soll Unfallursache klären

Das Kriseninterventionsteam informierte Donnerstagfrüh die Familie des Verstorbenen. Noch für Donnerstag wurde ein Sachverständiger angefordert, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Ob es sich bei dem Verunglückten um den 25-jährigen Zulassungsinhaber des Fahrzeuges handelt, muss erst geklärt werden, teilte die Polizei mit.