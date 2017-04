Polizei beschlagnahmt 34 Spielautomaten

Bei einer Großkontrolle in der Stadt Salzburg hat die Polizei am Dienstag 34 illegale Spielautomaten beschlagnahmt. In einem Fall musste die Berufsfeuerwehr einschreiten weil ein Betreiber den Zugang zu seinem Lokal verweigerte.

Unterstützt wurden die Polizisten von Beamten der Finanz, die Kontrollen bezüglich Abgaben und Schwarzarbeit durchführten. Dabei wurden bei 34 Spielautomaten Verstöße gegen das Glücksspielgesetz festgestellt. Diese waren in drei verschiedenen Wett- beziehungsweise Spiellokalen aufgestellt, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch.

Im Fall eines der Wettlokale, musste die Berufsfeuerwehr gerufen werden. Der Betreiber verweigerte den Beamten den Zugang zu seinem Lokal. Die illegalen Automaten wurden von der Polizei beschlagnahmt.

