Prozess um mutmaßlich erfundene Vergewaltigung

Wegen einer mutmaßlich erfundenen Vergewaltigung steht Mittwoch eine Frau aus der Stadt Salzburg vor Gericht. Sie behauptete, von zwei maskierten Männern überfallen und von einem missbraucht worden zu sein.

Vor zehn Tagen soll eine andere Frau in der Stadt Salzburg ebenfalls eine Vergewaltigung erfunden haben. Gleichzeitig gab es in den letzten Wochen und Monaten mehrere bestätigte Fälle.

„Hinter Hecke gezerrt“

Beim Strafverfahren am Mittwoch geht es um falsche Beweisaussage und Vortäuschen einer Straftat. So lautet die Anklage gegen die 41 Jahre alte Frau. Sie soll den Ermittlern mitgeteilt haben, im vergangenen Oktober im Stadtteil Aigen von zwei maskierten Männern überfallen worden zu sein. Sie hätten hinter einer Hecke gelauert. Einer hätte sie festhalten, der andere sie zum Sex gezwungen.

Aussage nie zurückgezogen

In Befragungen durch die Polizei soll sich die Frau mehrfach widersprochen haben. Ihre Anzeige sei so nicht mehr glaubwürdig gewesen, sagen Ermittler. Die 41-Jährige habe ihre Aussage trotzdem nie zurückgezogen, bleibe also dabei, dass sie vergewaltigt worden sei. Warum es in ihrer Aussage Widersprüche geben soll, das ist bisher nicht bekannt. Ihr drohen nun bis zu drei Jahre Gefängnis wegen falscher Beweisaussage.

Weitere mutmaßlich erfundene Tat

Private Probleme und starke Alkoholisierung sollen Motive für die zweite, mutmaßlich erfundene Vergewaltigung in der Stadt Salzburg vor zehn Tagen gewesen sein. Eine 37-Jährige soll behauptet haben, im Salzburger Andräviertel in einen Hinterhof gezerrt worden zu sein. Auch sie soll sich in mehreren Polizeibefragungen in Widersprüche verwickelt haben. Sie habe aber die Falschaussage zugegeben, heißt es von der Polizei. Auch diese Frau wurde wegen falscher Beweisaussagen und Vortäuschen einer Straftat angezeigt.