Mutmaßliches Einbrecher-Trio geschnappt

Die Polizei hat drei verdächtige Georgier ausgeforscht, die Bargeld, Schmuck und Kosmetikartikel im Wert von mehr als 47.000 Euro bei sieben Einbrüchen in Salzburg gestohlen haben sollen.

Zwei der drei Männer, ein 42-Jähriger und sein 24-jähriger Sohn, sitzen in der Schweiz in Untersuchungshaft. Nach ihrem 43-jährigen Verwandten wird noch gefahndet. Das Diebesgut wurde laut Ermittlern im Auto und in der Wohnung einer Frau gefunden.

Ermittlungen seit Dezember

Und das war der Auftakt der umfassenden Ermittlungen: Eine Routinekontrolle am 14. Dezember 2016 im Salzburger Stadtteil Lehen förderte zahlreiche gestohlene Waren zutage. Polizisten entdeckten im Kofferraum eines Autos mit polnischen Kennzeichen mehr als 50 Kosmetikartikel. Die aus Georgien stammende 31-jährige Lenkerin konnte keine Rechnungen vorweisen, wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Dienstag informierte. In der Wohnung der Frau und in einem Kellerabteil wurden weitere Kosmetika sowie Modeschmuck und ein Standtresor sichergestellt. Ermittlungen zufolge stammten die Gegenstände von einem Apotheken-Einbruch Anfang Dezember 2016 in Obertrum (Flachgau).

Gefälschte Meldezettel

Die Beamten fanden bei der Frau zudem großteils gefälschte Meldezettel und polnische Identitätskarten, die auf die Spur des verdächtigen Trios führten. Die Georgierin soll den drei Asylwerbern während der Einbruchstour in Salzburg in ihrer Wohnung einen Unterschlupf gewährt haben. Nachdem die Georgierin von der Polizei kontrolliert worden war, setzten sich die drei Männer in die Schweiz ab. Im Zuge der Erhebungen erfuhren die Ermittler, dass die Verdächtigen auch in der Schweiz Einbrüche begangen haben sollen. Nach dem 43-jährigen Onkel wird noch gefahndet.

Vielerlei Tatorte

Die Täter hatten bei ihrer Einbruchstour in Salzburg neben der Apotheke in Obertrum ein Autohaus in St. Gilgen und vier Firmen in Oberndorf sowie ein Wohnhaus in Seekirchen im Flachgau im Visier. Zudem sollen sie auch in ein Hotel in der Stadt Salzburg einbrochen haben. Die 31-Jährige, bei der das Trio offenbar zwischenzeitlich wohnen durfte, wurde wegen Beitragstäterschaft auf freiem Fuß angezeigt.

