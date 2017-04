Lebensmittel: Umsatzplus im Großhandel

Die 2016 von der Vivatis Holding in Linz gekaufte Großhändler R&S Gourmet Express in Wals (Flachgau) hat den Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr von 25,9 auf 27 Mio. Euro erhöht. R&S ist auf gehobene Qualität bei Lebensmitteln spezialisiert.

R&S Gourmet Express gehört über die Vivatis Holding zum Lebensmittel-Großhändler Kröswang in Oberösterreich. Das Umsatzplus bei R&S wird dort allerdings nicht dem von Kröswang zugerechnet. Die Firma im Walser Ortsteil Siezenheim liefert Lebensmittel im gehobenen Segment an Gastronomiebetriebe und Hotels.

Auch Muttergesellschaft wächst

Großhändler Kröswang hat seinen Hauptsitz in Grieskirchen in Oberösterreich. Dort wurde im Ende Jänner abgeschlossenen Geschäftsjahr 2016/2017 seinen Umsatz um 10,7 Prozent von 164,8 auf 182,4 Mio. Euro erhöht. Das teilte Kröswang in einer Presseaussendung am Dienstag mit. Ertragszahlen nannte das Familienunternehmen nicht.

Großer Player in der Gastronomie

Kröswang versorgt seit mehr als 40 Jahren Gastronomie, Hotellerie und Großküchen mit frischen und tiefgekühlten Lebensmitteln. Die Firma beliefert aus zwölf Niederlassungen rund 13.000 Kunden - davon 2.000 in Bayern und Baden-Württemberg. Die tägliche Zustellung von insgesamt rund 2.500 Artikeln erfolgt mit 120 eigenen Lkw und 24 Sattelzügen von Logistik-Partnern.

Kröswang begründet die Zunahme des Geschäftes mit dem generellen Branchentrend zur Zustellung. Sie ersetze den selbst durchgeführten, extrem zeitaufwendigen Wareneinkauf. Denn auch in der Hotellerie und Gastronomie sei Zeit Mangelware geworden.