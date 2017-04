Bauer rettet Stall in letzter Sekunde vor Feuer

In Flachau (Pongau) konnte ein Bauer seinen Stall nur knapp vor einem Großbrand bewahren. Ein direkt vor dem Gebäude abgestellter Radlader geriet in Vollbrand. Mit einem Traktor konnte er das brennende Fahrzeug vom Stall entfernen.

Dienstagnacht stellte der Landwirt seinen Radlader im Bereich der Stalltüre seines Bauernhofs in Flachau (Pongau) ab. Dabei ragte das Fahrzeug etwa zur Hälfte in das Stallgebäude hinein. Als sich der Bauer in sein Wohngebäude begab, fing das Fahrzeug Feuer.

Gegen 22.10 Uhr bemerkte schließlich ein vorbeifahrender PKW-Lenker die Flammen. Er fuhr zum Wohngebäude und machte sich durch Hupzeichen bemerkbar. Der alarmierte Bauer konnte mit seinem Traktor in letzter Sekunde den bereits im Vollbrand befindlichen Lader vom Stallgebäude wegziehen.

Christian Fischbacher

Durch das schnelle Reagieren konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Stallgebäude verhindert werden. Im Stall befanden sich Heuvorräte und Kühe.

Die Freiwillige Feuerwehr Flachau war mit 8 Fahrzeugen und 48 Mann im Einsatz. Es kamen weder Personen noch das Vieh zu Schaden. Die Höhe des Schadens kann derzeit nicht beziffert werden.