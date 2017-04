100 Angestellte auf Diabetes untersucht

Die Salzburger Versicherungsanstalt für Eisenbahn und Bergbau hat im Rahmen eines Gesundheitstages über 100 Angestellte auf Diabetes untersucht. Auch das Gesundheitsministerium hat der Volkskrankheit kürzlich den Kampf angesagt.

Mehrere Stationen durchlaufen jene, die sich zum Gesundheitstag der Salzburger Versicherungsanstalt für Eisenbahn und Bergbau angemeldet haben. Für die Einen ist es reine Vorsorge, für die Anderen eine dringend notwendige Beratung.

Rund 600.000 Österreicher leiden derzeit an Diabetes mellitus. Und diese erschreckende Zahl soll sich laut Prognosen in den kommenden Jahren verdoppeln. Das Bundesministerium für Gesundheit hat sich der Volkskrankheit Nummer eins mit einem Strategie-Papier angenommen.

Diabetes fordert jährlich rund 10.000 Tote

Für die Erkrankten steht Blutzuckermessen und Insulin-Spritzen an der Tagesordnung. Obwohl die Krankheit gut erforscht ist, gehen jedes Jahr 10.000 Todesfälle auf das Konto von Diabetes Mellitus. Dazu kommen noch Folgekrankheiten wie Nierenschäden, Schlaganfall und Blindheit. Wer mehr über die Krankheit weiß, kann länger und gesünder damit leben.

Beim Gesundheitstag wurden zum Beispiel auch neue technische Geräte zur Linderung von Diabetes-bedingten Fuß- und Beinschmerzen vorgestellt. Benjamin Gruber vom Sanitätshaus Lambert sagt, „unsere neuen technischen Errungenschaften können die Leiden der Patienten lindern. Mit Hilfe von Schuheinlagen, Maßschuhen und Hochtontherapien“.

Falsche Ernährung als Hauptrisikofaktor

Am schwersten aber wiegt die Ernährung: Zu viel und vor allem falsches Essen kann die Krankheit auslösen und verschlimmern. Risikofaktor Nummer eins ist unser ungesundes Essverhalten, sagt Intensivmediziner Karl Wohak: „Es hinterfragt keiner, was wirklich in den Nahrungsmitteln - etwa an künstlichen Zusätzen und versteckten Zuckern - enthalten ist. Das sind eben die wesentlichen Aufgabenbereiche die die Medizin hat, dass sie hier entgegenwirkt um Patienten vor vermeidbaren Krankheiten zu schützen.“

Ingrid Zimmerling von der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau, glaubt an den Nutzen des heutigen Aktionstages: „Wenn man unserer Versicherten darauf hinweist, dass man mit Bewegung und Ernährung länger gesund bleiben kann und dadurch Diabetes gar nicht erst entstehen kann, dann haben wir heute einen großen Erfolg erzielt“. Denn die beste Medizin gegen Diabetes, ist die Prävention.