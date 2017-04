Hallein testet neuen Hochwasserschutz

Hält er, oder hält er nicht? Diese Auswahl stellt sich beim neuen Hochwasserschutz von Hallein (Tennengau) nicht. Weil Experten davon ausgehen, dass er bestens funktioniert. Dennoch wird Dienstagfrüh ausgiebig getestet.

Mehr als 40 Einsatzkräfte üben in der Bezirksstadt nun die Abläufe, wenn es wieder einmal ein großes Hochwasser geben sollte. Dabei wird in der Früh auch eine Fahrbahn der Halleiner Landesstraße gesperrt. An der Salzach und beim Almbach wurden in den letzten Jahren neue Schutzbauten um 18 Millionen Euro gebaut. Neue Mauern und insgesamt acht Pumpwerke sollen künftig die Wassermassen von Hallein fernhalten. Seit November sind die Arbeiten abgeschlossen.

ORF

Dienstagfrüh wird der Ernstfall trainiert

40 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Bauhof und Reinhalteverband üben ab ca. 8.00 Uhr. Notstromaggregate werden gestartet, mobile Schutzelemente aufgebaut, Betonschieber betätigt, um die Salzach und den Almbach zu bezwingen. Auch die neuen Pumpwerke sollen auf Volllast laufen. Sie bringen das Wasser vieler Bäche auf schnellstem Wege in die Salzach. Bis zu 8.500 Liter pro Sekunde beträgt die Pumpleistung. Auf der Halleiner Landesstraße gibt es Behinderungen für den Verkehr.

Bittere Erfahrungen mit den Fluten

Auch die Rad- und Gehwege entlang der Salzach und des Almbaches sind abschnittsweis gesperrt. Das große Hochwasser von 2002 hat Hallein schwer getroffen. Beim „Jahrhundert-Hochwasser“ vor 15 Jahren gab es große Überschwemmungen in der Altstadt und schwere Schäden. Auch eine Einheimische ist ums Leben gekommen.

