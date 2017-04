UEFA Youth: „Jungbullen“ heiß auf Titel

Montagabend können Salzburgs „Jungbullen“ ihre überragende Saison in Nyon mit einem Finalsieg über Benfica Lissabon krönen. Sie wären dann die Champions in der UEFA Youth League. Der Titel ist in Griffweite.

Das Spiel wird vom ORF ab 17.00 Uhr aus Nyon live übertragen, in unserem Spartenkanal Sport +. Kommentator: Christopher Pöhl, Sportchef im ORF Landesstudio Salzburg.

GEPA / Felix Roittner

Manchester City, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid und zuletzt der FC Barcelona - die Abschussliste des Salzburger U19-Teams in der UEFA Youth League liest sich wie das Who’s who im europäischen Clubfußball. „Wenn man in einem Endspiel steht, möchte man den letzten Schritt auch noch gehen und es natürlich auch gewinnen“, betont der deutsche Teamchef Marco Rose von den Salzburger „Jungbullen“.

