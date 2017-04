Hirschers Weltcup-Party heuer in Kleßheim

Ohne Blasmusik, Trachtenfrauen und Spalier von Skiklub-Kindern hat Superstar Marcel Hirscher am Samstagabend seinen 6. Gesamtsieg im Weltcup gefeiert. Die Party lief nicht in Annaberg, seiner Heimat, sondern beim Stadion Kleßheim.

Umrahmt wurde die Party mit elektronischer Dancefloor-Musik. Fette Beats von populären DJs aus der Clubmusic-Szene - wie Dan Lee oder Felice, das war die eine Seite des Festes, noch jede Menge Platz im Partyzelt für 3.000 Leute die andere. Rund tausend Hirscher-Fans waren gekommen, um ihren Marcel zu feiern. Allein aus Annaberg reisten rund 500 in Bussen an.

ORF

„So kann Fanclub auch einmal mitfeiern“

Warum vor dem Stadion eines Sponsors und nicht in seinem Heimatort, das erklärt der Superstar so: „Ich glaube, für die gesamten Leute, die das in Annaberg sonst immer veranstaltet haben, die können heute mitfeuern und müssen für das Fest nicht zwei Wochen auf Urlaub gehen. Es ist wichtig, dass auch der Fanclub einmal mit dabei sein kann.“

Verständnis für Verlegung

Zumindest die angereisten Annaberger hatten Verständnis für die Verlegung: „Jetzt haben wir es im kleinen Ort eh etliche Jahre gemacht. Es ist nicht schlecht, wenn es jetzt einmal hier stattfindet in der Stadt.“

Gefeiert wurde beim Stadion Kleßheim bis tief in die Nacht – von vorwiegend jungem Partyvolk. Für Marcel Hirscher beginnen schon bald wieder der Trainingsalltag und die Vorbereitung auf die kommende Saison. Da will er sein letztes verbliebenes Ziel erreichen: Gold bei Olympia.