Junge Eishockey-Stars aus aller Welt in Zell

Die Eishockey-Stars von morgen gastieren nun in Zell am See (Pinzgau). Das „World Tournament“ ist das größte Nachwuchsturnier Europas. Beim 25-Jahr-Jubliäum sind Teams aus Russland, Tschechien, Finnland und Kanada dabei.

Für den heimischen Nachwuchs ist das Meeting die beste Gelegenheit, sich gegen die internationale Konkurrenz zu beweisen.

Rund tausend Spieler insgesamt, 45 Mannschaften aus 14 Nationen - das sind die Eckdaten des World Tournaments 2017 in der Zeller Eishalle.

„Hoher Level und beste Qualität“

Mit der Gründung dieses jährlichen Nachwuchsturniers haben die Zeller vor 25 Jahren einen Volltreffer gelandet, schildert Organisator Helmuth Mayer: „Wir haben 90 bis 100 Anmeldungen jedes Jahr. 48 Teams können kommen. Natürlich suchen wir gute Mannschaften aus, um einen hohen Level und Spielqualität zu haben. Gerade deshalb wollen viele Trainer kommen.“

Halle von früh bis spät in Vollbetrieb

Gespielt wird in der Zeller Eishalle mehr als eine ganze Woche lang – zum Teil von 6.30 bis 23.30 Uhr. Gegen internationale Top-Teams zu bestehen, das ist auch Ziel der in weiß spielenden Jugendtruppe von Red Bull Salzburg, wie Trainer Daniel Petersson erzählt: „Es ist für die ganze Region, dass man zeigt, wie viele junge Spieler es gibt, die gut sind.“

Junge Spielerin aus Zell schwärmt

So sind auch die Lokalmatadore der Eisbären aus Zell am See in ihren gelben Trikots mit vollem Einsatz bei der Sache. Da nehmen die Eisbär-Juniors bzw. Teenies auch die eine oder andere Lehrstunde in Kauf, wie die Zeller Spielerin Lena Wurzer schildert: „Es ist super, weil man sich international messen kann und sieht, wo man wirklich steht. Da sind wirklich gute Mannschaften dabei.“

„Tom Vanek als großes Vorbild“

Diese Erfahrungen im Zeller Trikot mit der Nummer 20 hat einst auch Thomas Vanek gemacht. Österreichs aktueller NHL-Superstar hat hier vor fast 25 Jahren die Gegner schwindlig gespielt, wie der junge Crack Tobias Radacher von den Eisbären schwärmt: „Das ist eine große Ehre. Und es ist ein Wunsch von uns allen, einmal so gut zu werden wie Thomas Vanek.“

Harte Arbeit wird auch auf dem Eis belohnt. Sonntag steht in der Zeller Eishalle noch der Finaltag auf dem Programm. Gespielt wird ab 7.00 Uhr früh.