Lkw blieb hängen: Kettenpflicht missachtet

Eine Stunde lang hat ein hängengebliebener Lkw die Katschberg-Straße in Untertauern (Pongau) blockiert. Der Lenker hatte laut Polizei das Lkw-Fahrverbot missachtet und war auf der Passstraße ohne Schneeketten unterwegs.

Zu diesem Zeitpunkt bestand für den erlaubten Fahrzeugverkehr Kettenpflicht. Der Sattelzug stellte sich quer und blockierte die gesamte Breite der B 99. Die örtliche Freiwillige Feuerwehr musste den Lastwagen bergen.

300 Euro Kaution, mehrere Anzeigen

Weil der 37-jährige Lenker aus Rumänien keine Schneeketten mithatte, durfte er nicht weiterfahren. Er wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt. Zur Sicherung des Verfahrens musste er 300 Euro an Sicherheitsleistung zahlen, den Betrag hob die Polizei für die zuständige Bezirkshauptmannschaft ein.

Ebenfalls in bar begleich der Rumäne die Bergungskosten der Feuerwehr in Höhe von 250 Euro, wie Polizei-Sprecher Thomas Meßner am Freitag auf Anfrage mitteilte.