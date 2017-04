Bankhaus Spängler expandiert in die Steiermark

Das Salzburger Bankhaus Spängler expandiert in die Steiermark. In der letzten Aprilwoche eröffnet die Bank eine Niederlassung am Grazer Burgring. Das hat die Bank in einer Aussendung bekannt gegeben.

Spängler ist das älteste Bankhaus Österreichs und beschäftigt mehr als 250 Mitarbeiter. Das von der Spängler Bank verwaltete Kundenvolumen an Einlagen, Krediten und Wertpapieren beträgt rund zehn Milliarden Euro. Die Grazer Niederlassung ist der zehnte Standort der Privatbank. In Salzburg sind derzeit drei dieser zehn Standorte beheimatet.

