Trotz Kälte: Vorverkauf für Freibäder startet

Trotz des Spätwinterwetters der letzten Tage startet nächste Woche der Vorverkauf für die städtischen Freibäder. Saisonkarten sowie 10er und 25er-Blöcke sind zu ermäßigten Preisen erhältlich.

So kostet zum Beispiel kostet das Jahresticket für Volks-Leopoldskroner- und Aya-Bad in der Alpenstraße knapp 65 Euro. Auch Familienkarten sind erhältlich. Die Freibäder in der Stadt Salzburg werden laut Stadtverwaltung spätens am 1. Mai aufgesperrt.

Link: