Mutmaßliche Taxiräuber vor Gericht

Wegen eines bewaffneten Raubüberfalls auf eine Taxifahrerin stehen am Freitag zwei 16-Jährige vor Gericht. Einer der beiden Pongauer soll Ende Jänner in der Stadt Salzburg die Frau mit einem Messer bedroht und rund 300 Euro erbeutet haben.

Er wurde kurz nach dem Überfall festgenommen. Sein gleichaltriger Komplize hatte sich einige Wochen später selbst gestellt. Im Stadtteil Maxglan zückte der Bursche während der Fahrt ein Messer und bedrohte die Lenkerin. Er erbeutete Bargeld und verschwand zu Fuß in der Dunkelheit.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung wurden mehrere Jugendliche als mögliche Täter festgenommen. Bei einer Gegenüberstellung identifizierte die Taxilenkerin den 16-jährigen Pongauer. Polizisten fanden bei ihm die Tatwaffe und etwa 300 Euro Beute. Er gestand den Überfall.

Freund soll zu Überfall angestiftet haben

Wenige Wochen später stellte sich sein Freund auf der Polizeidienststelle in Bischofshofen. Er habe den 16-Jährigen zum Taxiraub angestiftet, gab er an. Die beiden gleichaltrigen Burschen waren gemeinsam in der Jugend-Notschlafstelle in Salzburg-Maxglan. Von dort hatten sie Blick auf den Taxistand und kamen laut Anklage so auf die Idee.

Laut Polizei haben die Burschen noch mehr auf dem Kerbholz, darunter mehrere Pkw-Einbrüche. Dem mutmaßlichen Haupttäter drohen wegen bewaffneten Raubüberfalls bis zu 7,5 Jahre Haft. Bei Jugendlichen gilt das halbe Strafmaß von Erwachsenen - für sie stehen auf bewaffneten Raub bis zu 15 Jahre Gefängnis.

Link: