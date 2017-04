Tierquälerei auf Bauernhof bestätigt

Tiere wurden misshandelt, bekamen zu wenig Futter und Wasser, heißt es in dem Bericht der Polizei zu den Ereignissen auf einem Bauernhof in Thalgau (Flachgau). Die Bauernfamilie ist dazu teilgeständig und wird angezeigt.

Auf dem Bauernhof in Thalgau (Flachgau) kamen insgesamt 28 Groß- und Kleintiere ums Leben. Grund waren Misshandlungen, verminderte Fütterung und Tränkung, sowie diverse Erkrankungen, so die Polizei in ihrem Abschlussbericht.

Die Ermittlungen waren durch einen Brand Ende Jänner ausgelöst worden. Dieser brach in einem Nebengebäude des Hofes aus. Bei den anschließenden Erhebungen entdeckten Polizeibeamte mehrere verendete Tiere. Außerdem mehrere nicht genehmigte Waffen und eine große Menge Munition - mehr dazu in: Waffen bei Hausdurchsuchung entdeckt (salzburg.ORF.at; 8.3.2017)

Anzeigen auch nach Verbotsgesetz

Eine Hausdurchsuchung brachte auch NS-Gegenstände, etwa ein Hitlerbild zum Vorschein. Abgesehen von der Tierquälerei wird die Familie auch nach dem Verbotsgesetz und dem Waffengesetz angezeigt. Hinsichtlich des Brandes laufen die Ermittlungen des Landeskriminalamts weiter. Geklärt werden soll, ob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln das Feuer im Jänner ausgelöst hat.