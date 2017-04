79-Jährige bei Forstarbeiten schwer verletzt

Eine 79-jährige Pensionistin ist am Mittwoch in St. Georgen bei Salzburg (Flachgau) bei Forstarbeiten schwer am Kopf verletzt worden. Die Frau wurde von einer Fichte getroffen. Ein Rettungshubschrauber flog die Frau ins Unfallkrankenhaus.

Der Neffe der 79-Jährigen fällte im Wald seiner Tante und seines Onkels mehrere Bäume. Weil der Landwirt die Unterstützung seiner Verwandten nicht mehr benötigte, schickte er seine Tante und den Onkel mit dem Traktor nach Hause. Danach setzte sich der Neffe den Gehörschutz auf und fällte eine Fichte. Die 79-Jährige kehrte aber wieder zum Neffen zurück, ohne dass es der Neffe wegen seines Gehörschutzes bemerkte.

30 Zentimeter dicker Stamm trifft Tante

Der Stamm des zuletzt gefällten Baumes mit einem Durchmesser von bis zu 30 Zentimeter schleuderte in die Richtung, in der die Tante des Landwirtes stand, als sie zu ihrem Neffen zurückgekehrt war. Der Stamm traf die Pensionistin am Kopf. Durch die Wucht stieß die 79-Jährige zu Boden und blieb liegen. Die Frau wurde vom Notarzt behandelt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen.