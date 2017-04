Salzburger mit Dialekt-Rap erfolgreich

Als Musikkollektiv „Hanuschplatzflow“ produzieren Salzburger Künstler Rapmusik in Salzburger Dialekt. In Salzburg sind die jungen Männer nur Insidern bekannt. In Deutschland hingegen gelten sie als Pioniere einer neuen Form des Rap.

Der Name des Musikkollektivs „Hanuschplatzflow“ spielt auf das Leben rund um den Hanuschplatz in der Stadt Salzburg an. Von Salzburg aus mischen die jungen Musiker die Hip Hop Szene auf und verfassen ihre Liedtexte dabei konsequent in Salzburger Dialekt. „Weil ich mit Dialekt großgeworden bin, war für mich immer klar, wenn ich Musik machen will, dann mache ich das auch im Dialekt“, erklärte der Salzburger Rapper Däk Intellekt.

Die Musiker verbreiten ihre Songs über das Internet. Auf der Plattform Youtube beispielsweise werden die Künstler millionenfach angeklickt.

Typisch Salzburgerisch als mystischer Hauch

Die Interpreten rund um Hanuschplatzflow stammen alle aus Salzburg und genau das machen sie sich zunutze. Sie setzen ihren Dialekt als Marke ein und bezeichnen das authentische Stilmittel als ihr Erfolgsgeheimnis. "Weil manche Wörter eben nicht verständlich sind, bekommt das Ganze einen mystischen Hauch. Viele fragen sich dann „was heißt das jetzt". Musik funktioniert oft so“, sagte Rapper Young Krillin.

Dialektrapper auf Erfolgskurs

Liedtexte handeln von Drogen und Alkohol

Musikmedien haben den Trend aus Salzburg bereits aufgegriffen und berichten über die Hip Hop Gemeinschaft. Im Großteil ihrer Songs widmen sich die Musiker, wie auch im klassischen Hip Hop üblich, Themen wie Drogen und Alkohol. „Musik über Drogen und Sex, das ist halt einfach Rock’n’Roll, das wollen die Leute auch hören. Deshalb sind diese Titel auch die bekannteren Songs von uns, aber wir haben auch andere Nuancen“, sagte Rapper Crack Ignaz.

Gründungsmitglied Crack Ignaz kann mittlerweile von seiner Musik leben und wurde heuer bereits zum zweiten Mal für den Amadeus Austrian Music Award nominiert.