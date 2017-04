Zell am See: Betreiber dreier Lokale pleite

In Zell am See sind gleich drei Lokale eines Betreibers in Konkurs gegangen - es sind dies das „Genusswerk“, das Restaurant „Feinschmeck“ und die „Bar Bernsteins“. Von der Insolvenz sind 13 Beschäftigte betroffen.

Die Schulden der Mutterfirma Viva-Diskotheken betragen laut Kreditschutzverband rund eine halbe Million Euro. Grund für die Pleite ist laut Insolvenzantrag der Umstand, dass nach dem Tod einer wichtigen Mitarbeiterin der Lokalpächter nicht mehr alleine in der Lage ist, die drei Lokale gewinnbringend zu führen.

