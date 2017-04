Eindringling bedrohte Hausbewohner

Ein offenbar psychisch kranker Mann ist am Karsamstag in der Stadt Salzburg in das Elternhaus einer 42-jährigen Frau eingedrungen und bedrohte die Salzburgerin mit einem Messer. Dann ging der 33-Jährige auf den Vater der Frau los.

Der 82-Jährige, der seine Tochter hatte verteidigen wollen, wurde bei der Auseinandersetzung verletzt. Der 33-Jährige war kurz vor Mitternacht plötzlich auf der Terrasse des Hauses aufgetaucht. Er schrie, dass er Hilfe benötige, da er verfolgt werde.

Die Frau öffnete die Türe aber nicht und forderte den Mann auf zu gehen. Dieser legte sich zuerst auf den Terrassenboden, sprang dann aber plötzlich auf und lief gegen die verschlossene Türe. Diese sprang durch die Wucht auf. Der Eindringling lief an der Frau vorbei in die Küche, schnappte sich dort ein Messer und bedrohte die 42-Jährige.

82-Jähriger attackiert und gewürgt

Als der Vater die lauten Schreie seiner Tochter hörte und ihr zu Hilfe kam, wurde er von dem Mann attackiert, gewürgt und mit dem Umbringen bedroht. Danach ergriff der 33-Jährige die Flucht. Die Tochter und die 79-jährige Ehefrau des Vaters - sie hatte sich während des Vorfalls im Schlafzimmer eingesperrt - liefen nach dem Vorfall zu einer Nachbarin, welche die Polizei verständigte.

Verdächtiger festgenommen

Beamte konnten den Flüchtigen kurz darauf unweit des Tatortes festnehmen. Die Polizisten stellten das Messer sicher und brachten den Mann in die Justizanstalt Puch-Urstein. Weil offenbar mangelnde Zurechnungsfähigkeit vorlag, wurde vom Gericht eine vorübergehende Anhaltung beschlossen. Der 82-Jährige musste nach der Attacke mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Spital gebracht werden. Die beiden Frauen erlitten einen Schock. Sie werden psychologisch betreut.