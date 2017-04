Biber-Monitoring: 200 Nager in Salzburg

In ganz Salzburg werden derzeit die Bestände des Bibers erhoben. Seit sich das scheue Nagetier wieder vermehrt, kommt es immer öfter zu Konflikten mit Grundbesitzern. Für ihre Dammbauten fällen die Tiere oft wertvolle Bäume.

Der Biber ist Europas größtes Nagetier. Schon 1869 wurde in der Antheringer Au in Bergheim (Flachgau) der letzte österreichische Biber getötet. Mehr als 100 Jahre galt der scheue Nager als ausgerottet, bevor der Salzburger Naturschutzbund im Jahr 1983 ein Biberpaar in der Weitwörther Au (Flachgau) aussetzte.

Biber-Population kontinuierlich gewachsen

Seit der Wiederansiedelung des Bibers wuchs die Salzburger Population zwar langsam, aber kontinuierlich. Um einen Überblick über Lebensraum und Bestand zu haben verfolgen Biologen gemeinsam mit dem Haus der Natur seit 1994 den Biber-Bestand im gesamten Bundesland.

200 Biber durch Spuren, Dämme und Burgen geortet

In den vergangenen zwei Monaten waren die zuständigen Biologen auf Bestandsaufnahme im gesamten Bundesland. Dabei konnten sie in allen Gauen 200 Biber mit Hilfe von Fraßspuren, Trittsiegel, sowie Dämme und Biberburgen orten. „Diese 200 Biber verteilen sich auf 55 Reviere“, sagte Biologin Karin Widerin.

Dammbau: neuer Lebensraum, aber auch Konflikte

Biber bauen Dämme, um folglich Wasser aufzustauen und dadurch neuen Lebensraum für Tiere zu schaffen. Nachdem aber landwirtschaftliche Flächen oft direkt an ein Gewässer reichen, ist es seit der Vermehrung der Biber zu zahlreichen Konflikten mit Grundbesitzern gekommen, beispielsweise wenn die Tiere große, zum Teil auch wertvolle Bäume fällen oder Hochwasserschutzbauten unterminieren. Die Kosten für die Anrainer-Entschädigungen übernimmt das Land und diese betragen jährlich rund 60.000 Euro. Das Land versucht jetzt diese Ausgaben zu reduzieren. „Wir überprüfen deshalb wo Lebensräume für Biber sind, wo ihr Dasein durchaus möglich ist und wir schauen auch, wo in Salzburg Lebensräume sind, in denen der Biber eigentlich nicht sein soll“, sagte Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP).

Gitter schreckt Biber ab

Die Salzburger Landesregierung will durch Beratung und Unterstützung die Konflikte bei betroffenen Grundbesitzern verringern. Oft reichen einfache und günstige Schutzmaßnamen, wie beispielsweise ein Gitter um einen Baum, damit das Nagetier den Baum nicht bearbeitet, sagte die Biologin Karin Widerin.

