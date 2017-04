Fachkräftemangel: nur wenige Rot-Weiß-Rot Cards

Im vergangenen Jahr sind weniger ausländische Fachkräfte mit einer Rot-Weiß-Rot Karte nach Salzburg gekommen, als erhofft. Mit der Arbeitsberechtigungskarte soll Unternehmen geholfen werden, die keine oder zu wenig inländische Fachkräfte finden.

Die Rot-Weiß-Rot Karte ist eine Art Zutrittskarte für Nicht-EU-Bürger zum heimischen Arbeitsmarkt. Aber im Vorjahr beantragten deutlich weniger ausländische Arbeitskräfte die Arbeitserlaubnis, als von der Wirtschaftskammer ursprünglich erwartet. Grundsätzlich ist die Wirtschaftskammer aber nach wie vor überzeugt, dass die Rot-Weiß-Rot-Card ein guter Schritt ist, um dem Mangel an hochqualifizierten Fachkräften in heimischen Betrieben zu begegnen, sagte Lorenz Huber von der Salzburger Wirtschaftskammer.

„In Salzburg hatten wir 2016 insgesamt 143 Anträge. Das entspricht dem Österreich-Durchschnitt. Erteilt wurde die Rot-Weiß-Rot Karte vor allem im Bereich der Techniker, zum Beispiel an IT-Techniker, aber auch an Führungskräftemanager und auch in Sportberufen“, sagte Huber.

Liste der Mangelberufe würde Anträge erhöhen

Laut Unternehmern liegt der Grund für die geringen Anträge an Rot-Weiß-Rot-Karten auch daran, dass manche Berufe mit massivem Fachkräftemangel in Salzburg noch immer nicht in die Liste der so genannten Mangelberufe aufgenommen wurden. Denn für ernannte Mangelberufe kann ebenfalls eine Rot-Weiß-Rot-Card erteilt werden.

„Wir haben zum Beispiel die Köche nicht unter den Mangelberufen, weil wir sehr viele arbeitslos gemeldete Köche im Osten Österreichs haben, aber von dieser Festlegung hat der Hotelier in Salzburg nichts, wenn die Arbeitskräfte für ihn nicht verfügbar sind. Wegen der gesamtösterreichische Betrachtung gilt der Koch nicht als Mangelberuf, obwohl wir sehr viele Stellen im Westen Österreichs haben, die nicht besetzt werden können“, beklagte Huber.

Für das heurige Jahr rechnet die Wirtschaftskammer mit ähnlich wenigen Anträgen an Rot-weiß-rot-Cards, wie im vergangenen Jahr.