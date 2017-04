Zeitungslieferanten attackieren Anrainer

In Salzburg-Lehen attackierten zwei Zeitungslieferanten einen Anrainer mit einer Eisenstange. Grund für den Streit war ein verparktes Auto. Der Salzburger versetzte dem Lieferanten einen Stoß, daraufhin zückte sein Kollege die Eisenstange.

Der 19-Jährige Salzburger konnte sein Auto in der Franz-Martin-Straße in der Stadt Salzburg nicht wegfahren, weil der Kastenwagen eines Zeitungslieferanten dieses eingeparkt hatte. Der Salzburger versetzte dem Zusteller einen Stoß, sodass dieser zu Boden fiel. Ein weiterer Zeitungslieferant beobachtete den Vorfall und kam zum Streit hinzu. Laut Opfer hatte der zweite Lieferant eine Eisenstange bei sich und schlug mit dieser auf den Anrainer ein. Als die 16-jährige Freundin des Salzburgers hinzukam, ließen die Männer ab und flüchteten. Der Salzburger erlitt durch Schläge mit der Eisenstange einen Bruch an der Hand und mehrere Rötungen am Oberkörper und begab sich selbständig ins Landeskrankenhaus.

Montagabend erstattete der 19-Jährige Anzeige auf Unbekannt. Das Kennzeichen des Transportwagens, mit dem die Lieferanten unterwegs waren, ist bekannt. Die Polizei ermittelt.