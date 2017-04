Leistungsschau der Zuchtpferde in Wals

In Wals-Siezenheim (Flachgau) hat am Montag die Leistungsschau der Zuchtpferde stattgefunden. Laut aktuellen Schätzungen werden alleine in Salzburg mit Pferden, ihrer Zucht und Pflege bis zu 200 Millionen Euro Umsatz erzielt.

Die Leistungsschau der Zuchtpferde in Wals-Siezenheim gilt bei Branchenkennern als Pflichttermin. Die heimischen Züchter präsentierten am Montag ihren Nachwuchs. Am Beginn jedes Pferdelebens steht eine Prüfung. Bevor die Jungtiere im Alter von drei bis vier Jahren beritten werden können, zeigten sie beim Freispring- und Dressurchampionat ihr Können vor einer Jury.

„Im Grunde ist das eine Materialbewertung, die wir hier machen. Wir schauen, welche Anlagen bringt das Pferd mit, wie präsentiert sich das Pferd in der Halle, wie reagiert es auch auf die ungewohnte Umgebung“, schilderte Juror Thomas Metzger.

ORF

Gute Benotung der Jury ist Qualitätssiegel

Für die Züchter ist eine gute Benotung oder sogar Prämierung ihrer Pferde ein Qualitätssiegel. „In Salzburg sind die Pferde ein größerer Wirtschaftsfaktor, als man denken würde. Bei der Pferdezucht hängt sehr viel dran. Das beginnt beim Pferd selber, beim Einstellbetrieb, beim Tierarzt und Hufschmied, auch der Futtermittelhersteller verdient mit. Mittlerweile ist das Pferd auch schon ein Tourismusfaktor“, sagte Pferdezüchterin Ulrike Grabler.

In Salzburg werden rund 10.000 Pferde gehalten, die meisten davon in der Landwirtschaft. Die Wertschöpfung der Tiere beträgt alleine in Salzburg rund 200 Millionen Euro. Der gute Ruf der heimischen Pferdebranche geht weit über die Landesgrenzen hinaus. „Wir sind zwar ein kleiner Verband, aber ein sehr exklusiver. Dadurch ergibt sich auch, dass wir mehr in die Pferdezucht investieren, als wo anders“, sagte Georg Brötzner, Obmann vom Pferdezuchtverband.