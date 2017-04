24.000 Kulturfans bei Jubiläums-Osterfestspielen

Die heurigen Jubiläums-Osterfestspiele waren beinahe vollständig ausverkauft - mit einer Auslastung von rund 96 Prozent. Besonderer Anziehungspunkt für das Publikum waren die beiden Aufführungen von Wagners „Walküre“.

24.000 Karten wurden für die 17 Veranstaltungen der 50. Osterfestspiele verkauft. Im Großen Festspielhaus entspreche diese Bilanz einer Sitzplatzauslastung von 96 Prozent. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Festspielgäste beträgt fünf Tage. Hotels in der Vier- und Fünf-Sternkategorie wurden dabei von den Gästen bevorzugt. In der Hotellerie gab es in der Karwoche daher einen erhöhten Bedarf an Arbeitsplätzen. „In der Fünfsterne-Hotellerie gibt es natürlich verhältnismäßig mehr Beschäftigte pro Gästebett, als in der Drei- oder Viersterne-Kategorie“, sagte Helmut Eymannsberger von der Wirtschaftskammer Salzburg.

OFS/Forster

Festspielgäste sind kaufkräftiges Publikum

Das finanzstarke und internationale Publikum kurbelte die Geschäfte in der Salzburger Altstadt an. „Man hat einmal ausgerechnet, dass der Osterfestspielgast während er in Salzburg ist zwischen 380 und 400 Euro ausgibt, ohne Festspielkarten“, sagte Susanne Zauner von der Tourismus Salzburg GmbH.

Branchen wie Trachtenmode, Juweliere und Modegeschäfte spüren die Osterfestspiele Jahr für Jahr. Aber auch Mietwagen- und Taxiunternehmen verzeichneten während der Festspiele ein kräftiges Umsatzplus.