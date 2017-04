Lungau bekommt zweites Senioren-Tageszentrum

Der Lungau erhält ein zweites Tageszentrum für Senioren. Entstehen wird es im Tamsweger Ortsteil Sauerfeld. Das bisherige Tageszentrum in Mauterndorf kann den Bedarf der Betreuung von älteren Menschen nicht mehr decken.

Die Nachfrage nach Tagesbetreuungsplätzen steigt auch im Lungau. Für das neue Tageszentrum in Tamsweg wird das Gebäude der ehemaligen Volksschule in Sauerfeld adaptiert und energietechnisch auf den neuesten Stand gebracht. Betreiber des Tageszentrums wird das Salzburger Hilfswerk sein. In der neuen Betreuungseinrichtung ist Platz für 15 Senioren.

Vielseitiges Programm in Tageszentrum

Das Tagesprogramm in der Betreuungseinrichtung ist vielseitig. „Der Tag startet bei uns mit einem gemeinsamen Frühstück, am Vormittag gibt es dann eine Aktivierungsrunde, da sitzen die Seniorinnen und Senioren zusammen und haben ein Gedächtnistraining. Wir unternehmen auch viel, um die Senioren körperlich zu aktivieren und auch die Geselligkeit kommt nicht zu kurz - zusammensitzen, Spaß haben oder basteln, das steht bei uns im Vordergrund“, schilderte Franz Beckenberger, Leiter des Hilfswerks im Lungau.

Tagesbetreuung entlastet Angehörige

Von den pflegenden Angehörigen werden Tagesstätten für Senioren als durchaus entlastend wahrgenommen, sagte der Tamsweger Bürgermeister Georg Gappmayer (ÖVP). „Die Senioren werden wieder in ihrer Eigenständigkeit gestärkt, weil sie wieder in einer Gemeinschaft sind, wieder eine Gruppendynamik mitbekommen und Therapien haben und der pflegende Angehörige zu Hause wird entlastet“.

Ab dem Sommer wird die ehemalige Volksschule im Tamsweger Ortsteil saniert. Das Tageszentrum nimmt den Betrieb dann Anfang des kommenden Jahres auf.