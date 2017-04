Kabelbrand löste Feuer in Gebetstempel aus

Ein Kabelbrand dürfte den Dachstuhlbrand im indischen Gebetshaus in Salzburg-Schallmoos am Sonntag ausgelöst haben. Davon geht die Polizei nach ersten Ermittlungen aus. Bis zu 80 Personen waren im Gebäude, als das Feuer ausbrach.

Noch am Sonntag war die Brandursache völlig unklar. Gegen 14.00 Uhr fing der Dachstuhl des Sikh-Gebetshauses Feuer. Ein Großaufgebot mit 50 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Salzburg und des Löschzuges Bruderhof löschten die Flammen - mehr dazu in: Dachstuhlbrand in indischem Tempel (salzburg.ORF.at; 16.4.2017).

Nach der Zeugeneinvernahme am Sonntag konnte die Polizei fahrlässiges Handeln nicht ausschließen.

Gericht beauftragt weiteren Brandsachverständigen

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei derzeit davon aus, dass ein Kabelbrand das Feuer ausgelöst haben soll. Nachdem die Indizien aber nicht eindeutig waren, beauftragte das Gericht zusätzlich einen Brandsachverständigen. Auf dem Dachboden des Gebäudes lagerten zwei Gasflaschen. Diese erschwerten den Löscheinsatz. Die Flaschen konnten aber sicher ins Freie gebracht werden. Zwischen 50 und 80 Gläubige befanden sich im indischen Vereinshaus, als das Feuer ausbrach. Sie wurden nicht verletzt.