Oberndorf: altes Rathaus soll zum Hotel werden

Die Stadtgemeinde Oberndorf (Flachgau) bietet ihr mehr als 100 Jahre altes Rathaus zum Verkauf an und will es als Hotel umgebaut sehen. Der Verkaufspreis liegt bei 400.000 Euro. Noch im April beginnen die Bauarbeiten für das neue Rathaus.

Das Grundstück des alten Rathauses in der Untersbergstraße in Oberndorf fasst knapp 600 Quadratmeter. Weil das Rathaus aber in die Jahre gekommen ist und mittlerweile zu wenig Platz bietet, wird mit Ende April mit dem Bau eines neuen Rathauses begonnen.

Politstreit wegen Vier-Millionen-Euro-Projekt

Die Entscheidung für ein neues Rathaus sorgte in Oberndorf für einen Politstreit. Das Projekt war wegen der Baukosten von vier Millionen Euro umstritten und führte zu einem Zerwürfnis zwischen SPÖ und ÖVP. Mittlerweile aber steht dem Neubau des Rathauses nichts mehr im Wege. Im Herbst 2018 soll das neue Gebäude bezugsfertig und das alte Rathaus für eine Übergabe an den neuen Käufer bereit sein.

Frist für Kaufangebot noch bis zum 2. Mai

Die Stadtgemeinde Oberndorf lädt Interessierte ein, ihr Kaufangebot bis zum 2. Mai zu stellen. Laut Ausschreibung muss sich der Käufer bereit erklären ein Hotel bzw. eine Pension in dem Gebäude zu betreiben. Derzeit werden in Oberndorf ein Hotel mit 25 Zimmern und eine Pension betrieben. Im Vorjahr gab es bereits eine Interessentin für das alte Rathaus, die Inhaberin eines Cafés in Oberndorf. Sie möchte in dem alten Gebäude eine Pension mit zwölf Zimmern eröffnen. Ob die Gastronomin auch tatsächlich ein Angebot stellt und folglich auch den Zuschlag erhält, steht noch nicht fest.