Schlägerei mit Baseballschläger und Pfefferspray

In der Nacht auf Sonntag ist es in St. Johann (Pongau) zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei sprühte eine Frau die Männer mit Pfefferspray ein. Ob sie den Streit schlichten oder anheizen wollte, ist noch nicht geklärt.

Um kurz nach 01.00 Uhr Früh wurde die Polizei in St. Johann alarmiert. Beim Eintreffen der drei Exekutivstreifen war die Schlägerei und den Türken bereits beendet. Zwei Personen lagen am Boden und hatten Schürfwunden, Blutergüsse und Verletzungen im Brustbereich. Zudem waren die Männer durch den Einsatz von Pfefferspray stark beeinträchtigt. Laut Polizei sollen insgesamt drei Türken im Alter zwischen 21 und 30 Jahren an der Schlägerei beteiligt gewesen sein. Einer der Männer soll dabei auch mit einem Baseballschläger bewaffnet gewesen sein, dieser aber flüchtete noch bevor die Polizei eintraf.

Männer ließen erst nach Pfefferspray voneinander ab

Ein 38-jähriger Lokalbesucher versuchte die Männer zu beruhigen, auch eine 29-Jährige mischte sich in den Streit ein und sprühte die Männer mit Pfefferspray ein. Erst nach der Pfeffersprayattacke der Frau ließen die Streithähne voneinander ab. Ob die 29-Jährige die Schlägerei mit dem Einsatz des Pfeffersprays beenden wollte oder sich selbst aggressiv in den Streit einbringen wollte, stand am Sonntag noch nicht fest. Die beiden verletzten Männer wurden vom Roten Kreuz erstversorgt und in das Krankenhaus nach Schwarzach gebracht. Am Einsatzort stellten die Polizisten ein Messer und den Pfefferspray der 29-Jährigen sicher. Der Baseballschläger war nicht auffindbar. Warum die Männer in der Nacht auf Sonntag in Streit gerieten, steht noch nicht fest.