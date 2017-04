Alkolenker überschlug sich im Kreisverkehr

In Salzburg-Itzling hat sich ein betrunkener Autofahrer am Sonntag in den frühen Morgenstunden mehrfach überschlagen. Ein 45-jähriger Flachgauer verlor im Kreisverkehr Hagenau die Kontrolle über sein Auto.

Der Flachgauer fuhr gegen 03.00 Uhr Früh auf der Itzlinger Hauptstraße stadteinwärts und touchierte beim Einfahren in den Kreisverkehr Hagenau einen Fahrbahnteiler und eine Verkehrsleiteinrichtung aus massivem Metall. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto des 45-Jährigen mehrfach und wurde 30 Meter weit in Richtung Kreisverkehrausfahrt geschleudert. Der Flachgauer war während des Unfalls mit dem Sicherheitsgurt gesichert und wurde nur leicht verletzt.

Unfalllenker war betrunken

Ein Alkotest ergab, dass der 45-Jährige betrunken war. Zudem war sein Führerschein seit 2010 abgelaufen. Dem Mann wurde noch an der Unfallstelle die Lenkerberechtigung abgenommen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, auch die Verkehrsleiteinreichtungen wurden erheblich beschädigt.