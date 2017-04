Walkner steht vor Rallye-Titeljagd

Der Motorradrennfahrer Matthias Walkner steht vor seinem zweiten Lauf der Motorrad Rallye Weltmeisterschaft. Beim ersten Rennen in Abu Dhabi belegte Walkner den dritten Rang. Am Ostermontag steigt der zweite WM-Lauf in Katar.

Der Kuchler (Tennengau) Matthias Walkner und Weltmeister von 2015 will in diesem Jahr erneut um den Motorrad Rallye Weltmeistertitel mitfahren. In Katar erwarten Walkner sechs Tagesetappen, hauptsächlich durch die Steinwüste. Der erste WM-Lauf mit Rang drei durch die Dünen von Abu Dhabi bei Temperaturen jenseits der 40 Grad war für den Kuchler Piloten eine ideale Aufwärmübung für die Saison. Mit den Tücken der Dünen kam Walkner in Abu Dhabi allerdings noch weniger gut zurecht, als ursprünglich erwartet.

„Man weiß halt nie wie es nach einem Dünenkamm weitergeht und meine Teamkollegen haben hier mehr Feingefühl oder können sich besser orientieren. Man versucht dann möglichst viel nach links und rechts zu schauen und eine hohe Düne zu nutzen und weit nach vorne zu schauen, wie es nach der nächsten Düne ausschaut“, sagte Walkner. Mit dem dritten Platz beim ersten WM-Lauf zeigte sich der KTM-Pilot aber sehr zufrieden.

Marcin Kin

Steinwüste in Katar liegt Walkner

Am Ostermontag startet der zweite WM-Lauf in Katar. Die Rallye gilt als weit härteres Rennen als jenes in Abu Dhabi. In Katar wird zum Großteil in einer Steinwüste gefahren. Diese Verhältnisse liegen dem Kuchler. „Das ist richtig schwer zum Navigieren. Die Etappen sind jeden Tag über 400 Kilometer lang. Katar wird ein hartes Training.“

Die Rallye in Katar zieht sich über sechs Tage. Um fünf Uhr Früh ist Start, das Ziel erreichen die Fahrer erst am späten Nachmittag. Neben Abu Dhabi und Katar sind Chile, Argentinien und Marokko die weiteren Schauplätze der Weltmeisterschaft.

