Auto kracht gegen Hochleistungsmasten

In Flachau (Pongau) hat sich Samstagfrüh ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 19-jähriger Aserbaidschaner verlor im Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug und wurde gegen einen Hochleistungsmasten geschleudert.

Der 19-Jährige war in den Morgenstunden mit dem Fahrzeug seines 23-jährigen Bekannten unterwegs. Der eigentliche Fahrzeugbesitzer saß am Beifahrersitz. Auf der B 163 im Gemeindegebiet von Flachau überholte der Lenker ein vor ihm fahrendes Fahrzeug und verlor anschließend im Kreisverkehr die Kontrolle über den Wagen. Der Pkw schoss über die Leitplanke hinaus, krachte gegen einen Hochleistungsmasten und blieb an dessen Metallverstrebungen hängen. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Ein Alkotest beim 19-jährigen Lenker verlief negativ.