Gabi Wagner neue Chefin der Stadtgalerie

Gabi Wagner ist die neue Leiterin der Stadtgalerie Salzburg. Bei den Ausstellungen will die Kunsthistorikerin auch neue Akzente setzen. Nach dem überraschenden Tod von Anton Gugg im Herbst 2016 war die Position ausgeschrieben worden.

Wagner hat sich gegen rund 80 Mitbewerber und Bewerberinnen durchgesetzt. Für sie sind es nur ein paar Schritte von ihrer alten Wirkungsstätte zur neuen - dann zuvor war Wagner 20 Jahre lang Mitglied des Leitungsteams im Fotohof. Ihre neue Arbeitsstätte ist die Stadtgalerie in Salzburg-Lehen auf der anderen Seite des Platzes.

Doch diese Räume sind nur eine der Ausstellungsmöglichkeiten. Zur Stadtgalerie gehört nämlich auch das Vogelhaus im Mirabellgarten oder das Stiegenhaus im alten Rathaus.

2018 soll dem Thema „Zeit“ gewidmet sein

An grundsätzlichen Vorgaben will die neue Leiterin der Stadtgalerien festhalten: „Die Stadtgalerien sind vor allem für Künstler gedacht, die ihren Arbeits- und Lebensmittelpunkt in Salzburg haben“, sagt Wagner.

Sie wolle zusätzlich einem ganzen Jahr ein spezielles Motto geben, ergänzt Wagner. „Das Jahr 2018 soll dem Thema ‚Zeit‘ gewidmet sein. Dazu möchte ich einen Vortrag oder ein Gespräch anbieten, das dieses Thema facettenreich darstellt. Ein solcher Vortrag kann aus der Wissenschaft kommen, aber zum Beispiel auch aus der Volkskultur.“

Kulturamt: „Best geeignete Kandidatin“

Die neue Leiterin möchte vor allem Frauen dazu ermuntern, sich zu bewerben. Gabi Wagner sei eindeutig die am besten geeignete Kandidatin für diese Position, heißt es vom Kulturamt der Stadt. Sie bringe Erfahrung und Kompetenz aus verschiedenen Bereichen mit - von Kunstvermittlung über Lehrtätigkeit bis hin zum kuratorischen Arbeiten, wird betont.

