Stadt Salzburg für Ostern herausgeputzt

Farbenfrohe Blumenarrangements in Beeten, Inseln, Kreisverkehren und Trögen freuen Touristen und Einheimische. Damit alles am rechten Fleck ist, beginnen die Stadtgärtner schon in den frühen Morgenstunden mit ihrer Arbeit.

Um 6.00 Uhr Früh beginnt in den kommenden Tagen der Arbeitsalltag der Stadtgärtner. Bei feierlichen Anlässen wie Ostern sind sie besonders früh unterwegs. „Die Stadt strahlt noch eine richtige Entspannung aus. Man hat seine Ruhe beim Arbeiten“, sagte Gärtnermeister Josef Wanka.

ORF

Ausgerissene Blumen werden nachgepflanzt

Bereits vor zwei Wochen wurde gepflanzt - doch immer wieder müssen ausgerissene Blumen nachgepflanzt werden. Auf der Staatsbrücke in der Stadt Salzburg wurde die Osterdekoration Freitagfrüh nachbestückt. Denn vor allem Nachtschwärmer lassen die Dekoration gerne mitgehen oder werfen sie sogar in die Salzach, erzählte Josef Wanka. „Es ist bei den Sommerfestspielen auch schon einmal passiert, dass ein ganzer Lorbeer samt Topf in der Salzach gelandet ist.“

ORF

Müll muss entsorgt werden

Auch das Wetter spiele nicht immer mit und macht den Gärtnern bei der diesjährigen Osterblumenpracht einen Strich durch die Rechnung, sagte Landschaftsgärtnerin Julia Ronacher: „Die Primeln haben wir schon ausgewechselt.“ Auch die städtischen Spielplätze, Kreisverkehre und Verkehrsinseln werden von den Stadtgärtnern betreut. Dort ist vorallem auch immer viel Müll zu entfernen, schilderte Ronacher. „Hauptsächlich werden Zigaretten oder Papier weggeschmissen - aber auch Flaschen sind dabei.“